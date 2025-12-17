Peatón de 51 años queda grave al ser atropellado por bus que cubre la ruta 112, en Managua

En estado delicado de salud se encuentra el ciudadano Luis Antonio Castro Acevedo, de 51 años, quien la tarde de hoy miércoles fue atropellado por un bus que cubre la ruta 112.

El accidente ocurrió en las inmediaciones del parque Luis Alfonso Velásquez Flores, en Managua, cuando supuestamente el peatón intentó cruzar la vía de manera imprudente.

En el hecho, el busero Melvin Gómez Hernández, de 42 años, impactó con el lateral derecho de la parte frontal la humanidad del peatón.

El lesionado fue auxiliado por miembros de socorro que lo trasladaron a un hospital capitalino.

Otro accidente ocurrió en la comunidad Virgen Morena, en Tola, Rivas, donde la ciudadana Joanelia Obando, de unos 37 años, resultó con lesiones de consideración al caer en motocicleta dentro del desagüe de una alcantarilla.

Testigos dijeron que la afectada perdió el control por causes desconocidas, y al salir de la vía, cayó dentro del hueco con agua sucia.

A causa del accidente sufrió lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo, por lo cual fue trasladada por bomberos Unidos a una clínica privada.