Pasajera de triciclo pierde la vida en colisión contra auto manejado por mujer borracha en El Sauce, León

La señora Dania María Pichardo Rivera, de 56 años, falleció anoche luego de que el triciclo en que viajaba como pasajera fue impactado por un auto en kilómetro 176, en el municipio El Sauce, en el departamento de León.

Habitantes de la zona indicaron que el accidente ocurrió anoche frente al restaurante La Hacienda cuando el triciclo conducido por Francisco Javier Sánchez Munguía, de 62 años, invadió el carril contrario y fue chocado por el auto.

El vehículo marca Chevrolet color blanco placas LE 36-178 era conducido en estado de ebriedad por Gloria José Peralta Lezcano, de 43 años, quien fue detenida por las autoridades policiales.