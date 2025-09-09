Pasajera de motocicleta resulta lesionada en una accidente en San Marcos, Carazo

La ciudadana Deyling Jaqueline Ampié, de 30 años de edad, fue trasladada a la sala de emergencias del Hospital Regional Santiago de Jinotepe tras un accidente de tránsito.

La mujer viajaba como pasajera en una motocicleta conducida por Harvin Antonio Varela Velásquez, de 25 años, quien sufrió golpes y escoriaciones.

Según los informes, los motorizados fueron impactados por una camioneta roja con placa CZ 21164.

El incidente ocurrió en la carretera de San Marcos, en la salida hacia el municipio de La Concepción, en Masaya.

Miembros de la Cruz Blanca Nicaragüense se presentaron en el lugar para asistir a los heridos y trasladar a la mujer al hospital. La Policía Nacional está investigando el caso para determinar las causas exactas del accidente.