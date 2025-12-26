Pasajera de moto fallece al irse al fondo de un barranco en Jalapa, Nueva Segovia

Pocos minutos duró con vida la señora Olivia Olivera, de 47 años, luego de que se accidentó en moto con su cónyuge Denis Sevilla en la comarca El Limón, de Jalapa, Nueva Segovia.

De forma preliminar se conoció que el accidente sucedió la mañana de este viernes cuando Olivia iba de pasajera, y de pronto su pareja, perdió el control de su moto y se precipitaron a un barranco.

Los accidentados fueron auxiliados de inmediato por habitantes de la comarca, sin embargo, cuando doña Olivia fue sacada a la superficie ya no tenía los signos vitales.

La pareja era originaria del municipio de Murra y llevaba cerca de ocho meses residiendo en la comunidad El Limón, donde buscaban establecerse de manera permanente.

Al sitio del accidente se presentaron miembros de la Policía de Tránsito para investigar las causas del accidente, en tanto el cuerpo de la infortunada fue trasladado a la casa donde vivía para ser velada y luego darle cristiana sepultura.