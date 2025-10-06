Sucesos

Pasa o otro plano de vida Ulises Alaniz, un apreciado médico del Hospital San Juan de Dios

Por Jhonny Martínez
La mañana de este lunes pasó a otro plano de vida el reconocido doctor esteliano Ulises Javier Alaníz López.

El doctor Alaniz laboró por muchos años en el hospital San Juan de Dios de Estelí, donde se ganó el cariño de sus compañeros de trabajo y el de sus pacientes.

Periodistas estelianos como Pedro Noel Morales, destacaron que el médico fue muy solidario con los campesinos y gente humilde de los barrios y se le recuerda por su carácter alegre.

Su cuerpo está siendo velado en la que fuera su casa de habilitación de ASOGANOR 1 cuadra y media al norte.

Las familias estelianas enviaron sus condolencias a su esposa Navi Rodríguez, hijos, hermanos y demás familiares.

