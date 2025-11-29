Pasa a otro plano de vida, la profesora Shirley Cardoze, conocida como la «Gran Jefa» en Carazo

Con profundo pesar, la comunidad educativa de Carazo lamentó el fallecimiento de la licenciada Shirley Mercedes Cardoze Téllez, exdirectora del Instituto Alejandro García Vado, hoy Instituto Manuel Hernández Martínez.

La licenciada Shirley Cardoze se destacó por su liderazgo, entrega y compromiso con la educación.

Fue directora del instituto entre 1999 y el año 2008 y era conocida con cariño como “La Gran Jefa” por su apoyo incondicional, su amor hacia sus estudiantes y el respeto hacia los docentes.

Su dedicación al instituto dejó una huella imborrable. Siempre preocupada por el bienestar académico y personal de “sus muchachos”, trabajó incansablemente para que cada actividad, cada proyecto y cada logro del centro educativo reflejara el esfuerzo y la unión de toda la comunidad escolar.

La licenciada Shirley Mercedes Cardoze falleció este sábado en su natal Santa Teresa, Carazo. Su vela se realiza en el barrio Guadalupe y sus honras fúnebres serán este domingo.