Pasa a otro plano de vida destacado editor de televisión

Ayer lunes partió de esta existencia, el compañero Carlos Martínez Rojas, de unos 75 años, conocido cariñosamente como “El Pelón”, quien por más de 40 años, trabajó como editor de televisión.

Carlos Martínez Rojas

Fue parte del Sistema Sandinista de Televisión, y por casi 30 años, trabajó en Canal 4. Sus compañeros de trabajo, amigos y familiares lamentan su partida física.

La vela de don Carlos Martínez Rojas, falleció, se realiza esta noche en Funeraria El Alba en Residencial Bolonia, de UNIDES 1/2 cuadra al oeste.

Los funerales de se efectuarán este martes 6 de enero, después de un responso a las 10 de la mañana en la funeraria, y luego su sepelio, en el Cementerio General.

El colectivo de Tu Nueva Radio YA, expresa su solidaridad con la familia y compañeros de trabajo de Canal 4 La Mejor Televisión. Carlos Martínez Rojas, descanse en la paz del creador.

