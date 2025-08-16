Par de motorizados resultan lesionados y llevados al hospital Lenin Fonseca

Una ambulancia de la Cruz Blanca trasladó al hospital Lenin Fonseca, a Isael Antonio Lumbí Martínez, de 34 años de edad, con fuertes golpes y heridas en su humanidad a consecuencia de un accidente de tránsito.

Lumbí Martínez, viajaba en una moto y fue embestido por un vehículo en el sector del Parque Palestina en la carretera norte.

También fue llevado al Lenin Fonseca, Guillermo Enrique Cisnero Ampié, de 33 años de edad, con el brazo derecho fracturado, debido a que en estado de ebriedad se estrelló con todo y moto contra un carro.

Este colisión ocurrió en la calle Manzanares del municipio de Mateare, departamento de Managua, la mañana de hoy sábado.