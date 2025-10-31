Par de motociclistas graves… fueron atropellados por conductor de camioneta que huyó a pie

En el hospital Manolo Morales se debate entre la vida y la muerte, Francisco Corea, quien resultó gravemente lesionado anoche, cuando viajaba de pasajero de una motocicleta que fue impactada por una camioneta.

Grave accidente en Managua: joven lucha por su vida

El accidente ocurrió frente al monumento de la entrada a la colonia Nicarao, pista al mercado Roberto Huembes.

Cazadores de noticias informaron que la motocicleta era conducida por Luis Gonzales de 23 años, cuando fue impactado por la camioneta Toyota, color gris placa de Chinandega 39 691.

Del impactó González rodó por el pavimento, mientras su acompañante quedó bajo la llanta trasera de la camioneta con graves lesiones.

Personas en el lugar auxiliaron a los lesionados que posteriormente fueron atendidos por técnicos de Cruz Blanca, para luego trasladarlos al hospital Manolo Morales.

En tanto el conductor de la camioneta quien salió ileso, huyo a pie del lugar, dejando a los afectados tirados en el pavimento sin prestarle auxilio.

Por su parte el señor Mario González, padre del conductor de la motocicleta, pidió a la policía dar con el paradero del irresponsable, que dejo a los muchachos tirados. “Esto no se puede quedar así; no fue a un perro que atropelló para que se diera a la fuga”. expreso.

Se conoció que al momento de sufrir el accidente los jóvenes se trasladaba a su casa en el barrio La Fuente.

Agentes de Tránsito realizan las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente y en las próximas horas dar con el conductor que dejó abandonada la camioneta lo que facilitara su identificación y captura.

