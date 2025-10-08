Pareja grave al estrellarse en moto contra semoviente en Jalapa

Al hospital Pastor Jiménez, de Jalapa, Nueva Segovia, fueron llevados anoche los jóvenes Elmer Isael Huete Pineda, de 17 años, y su compañera solo identificada como Paola, de 23 años, tras accidentarse en moto.

Grave accidente en moto en Jalapa deja dos heridos

El percance vial ocurrió cerca de la entrada a Siuse, en el sector conocido como Cruz Sin Brazo, de la comunidad de Teotecacinte, en Jalapa.

Testigos indicaron que la pareja se movilizaba en una moto marca Yamaha 125 color rojo cuando debido la oscuridad se estrellaron contra una vaca que estaba en la vía.

A causa del impacto con el semoviente, ambos jóvenes quedaron inconscientes sobre la vía, siendo auxiliados por técnicos de la Cruz Blanca, que los trasladaron al centro asistencial, con pronósticos reservados.