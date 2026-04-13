Par de bochincheros y varios motociclistas son atendidos de emergencia en el Hospital Manolo Morales

Máximo Manuel Pérez, de 31 años, resultó con luxación en la mano, golpes y escoriaciones, al impactar contra el suelo, al derrapar en una motocicleta de los semáforos de la Fuente 4 cuadra al sur.

Al hospital Manolo Morales también ingresó de emergencia Antenor Obeth Centeno, de 28 años, al resultar con una herida en la parte posterior en la cabeza, más golpes en distintas partes del cuerpo al ser agredido en una riña en el barrio 18 de mayo.

Otra persona que resulto lesionado por pleitito es Holger Martin Vega, al sufrir una herida en la mano derecha, al ser agredido con una arma corto punzante en una calle del barrio Grenada, de donde lo llevaron al hospital Manolo Morales.

Jóvenes gravemente lesionados en par de accidentes

Uno de los lesionados es Octavio Alexander Urbina González, de 21 años al resultar con un trauma craneal severo, más fractura en la pelvis, al sufrir accidente en motocicleta en un lugar no determinado en Managua, de donde lo trasladado al hospital Lenin Fonseca.

A este mismo centro asistencial fue llevado Edwin Ismael Mejía González, al sufrir fractura expuesta en la pelvis, así como policontusiones, luego que la motocicleta en que viajaba como pasajero, impactara contra un vehículo en el barrio San Judas.

En el hospital Lenin Fonseca falleció la señora, Sonia del Carmen Robleto, a causa de un derrame cerebral, residía en la zona 8 de Ciudad Sandino.

