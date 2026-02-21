Padre e hijo sobreviven a vuelco de camión cargado de queso en Granada

Vivos de milagro quedaron el señor Juan Espinoza y su hijo de 18 años, de igual nombre, tras volcarse con el camión en que transportaban 40 quintales de queso en el kilómetro 62 de la carretera Granada-Nandaime.

Imagen de referencia elaborado con IA

El accidente ocurrió anoche cuando el joven perdió el control del camión placas M 159 152, luego que otro vehículo le encandiló la vista provocando que se saliera de la vía.

Juan y su papá habían salido de Managua hacia Rivas, de donde son originarios para ir a comercializar el queso, y afortunadamente el vuelco del camión, únicamente les causó un temporal atraso en su negocio.