Oficial de policía falleció al impactar en una moto contra vaca suelta en la vía en Nueva Guinea, Caribe Sur

El oficial Cristino Audiel Reyes perdió la vida la madrugada del viernes a causa de un accidente de tránsito que ocurrió en el poblado de San Juan, en Nueva Guinea, Caribe Sur.

Reyes era miembro de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) y se desplazaba en una moto cuando impactó contra un semoviente que deambulaba sin control sobre la vía, lo que provocó su caída el pavimento.

Pese a los esfuerzos por auxiliarlo, el uniformado falleció a consecuencia de las graves lesiones sufridas.

La Ley No. 431, Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito, establece que los dueños de semovientes son responsables civil y penalmente por los daños materiales o humanos ocasionados cuando sus animales circulan libremente por la vía pública, prohibiendo mantenerlos sueltos y contemplando sanciones como multas y decomiso.

El oficial Reyes habitaba en el poblado de San Juan e hijo del secretario político de la comunidad, hecho que ha generado consternación entre familiares, amistades y pobladores.