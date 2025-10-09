Ocupantes de motocicleta quedan quebrados tras accidentarse en la carretera a San Carlos

Los ciudadanos Freddy Yarli Fernández, de 30 años, y Engel Ezequiel Fernández Gómez, de 23, resultaron severamente lesionados al accidentarse en moto la mañana de ayer miércoles en la carretera Acoyapa – San Carlos.

El accidente ocurrió en el sector conocido como “La Pasadita”, en el kilómetro 192 y medio, en el municipio de Acoyapa, Chontales, cuando los afectados viajaban en la moto Pulsar color negro, placa CT 39346.

Ambos son originarios del municipio de Juigalpa, y presuntamente sufrieron el accidente cuando el conductor se durmió y derraparon en el pavimento.

Producto de la caída, Freddy resultó con la pierna izquierda quebrada, en tanto Engel sufrió fractura en la clavícula, por lo que fueron llevados al hospital Comandante Camilo Ortega, de Juigalpa.

