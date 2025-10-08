Ocupantes de camioneta vivos de milagro al caer a un barranco en Carazo

Everth Castillo García, de 54 años, y Ángela Vado González, resultaron con lesiones de gravedad, al accidentarse en el sector conocido como la bajada de Los Duendes, ubicada en Santa Teresa, Carazo.

Grave accidente en Carazo deja dos heridos graves

La pareja viajaba en una camioneta, y por causas desconocidas, perdieron el control, salieron de la vía y cayeron al barranco de varios metros de profundidad.

En el hecho, don Everth Castillo sufrió fracturas en el cráneo y la pierna derecha: mientras que Ángela Vado resultó con una herida abierta en el cuero cabelludo y excoriaciones en distintas partes del cuerpo.

Bomberos Unidos rescataron a la pareja del fondo del barranco y luego fueron trasladados en una ambulancia al hospital Regional Santiago, de Jinotepe, Carazo.

Otro accidente de tránsito ocurrió en la comarca San Esteban, en Jinotega, donde resultó lesionado el motociclista Alex Salvador González, de 18 años.

Testigos dijeron que el motorizado se desplazaba a exceso de velocidad, y al invadir el carril contrario, chocó contra una camioneta.

