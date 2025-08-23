type here...
Buscar
29.7 C
Managua
sábado, agosto 23, 2025
Sucesos

Obrero sufre severas lesiones al caer de un andamio en Matagalpa

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

En el hospital Antonio Lenin Fonseca se encuentra ingresado Freddy Figueroa, de 53 años, quien resultó con trauma craneal, más trauma cerrado de tórax y abdomen, al caer de un andamio de 4 metros de altura en la ciudad de Matagalpa.

Tras el percance, Freddy fue llevado de emergencia al hospital Cesar Amador Molina en la ciudad de Matagalpa, y luego transferido al Lenin Fonseca de Managua, debido a lo delicado de sus lesiones.

Al Lenin Fonseca también fue llevado René Emilio Méndez Araica, de 31 años, quien sufrió una herida en la cabeza y múltiples golpes, al impactar la camioneta que conducía contra un objeto fijo en el sector de Los Cedros, carretera vieja a León.

También fue ingresado a ese mismo hospital, Walter José Briceño Molina, de 17 años, quien resultó con fractura expuesta en el fémur, más policontusiones, al accidentarse en una motocicleta.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456