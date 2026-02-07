Obrero murió asfixiado al derrumbarse zanja en una mina en San Carlos, Río San Juan

El trabajador Jonathan Antonio Pineda Chavarría, de 45 años, murió la mañana de este sábado al quedar soterrado en una mina artesanal ubicada en el sector de las minas 3, de la comunidad El Guásimo, en San Carlos, Río San Juan.

Nuestro colaborador en la zona, José Duarte, informó que el suceso ocurrió a las 11 con 40 minutos de la mañana cuando Jonathan Pineda se metió a una zanja de cuatro metros de profundidad, la cual se derrumbó.

Tras quedar atrapado por un lapso de unos 15 minutos, los compañeros de trabajo de Jonathan lograron sacarlo y llevarlo a una unidad de salud, donde el personal médico confirmó que ya no presentaba los signos vitales.

Las autoridades correspondientes investigan las circunstancias del accidente ocurrido en la mina artesanal.