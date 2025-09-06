type here...
Sucesos

Obrero del campo es hallado muerto en San José de Bocay, Jinotega

Por Quique GonCan
El campesino Marvin José Rizo Mairena, de 35 años de edad, fue encontrado muerto este sábado con heridas en su cuerpo en San José de Bocay, Jinotega.

El cuerpo del infortunado fue localizado en la calle, de la escuela Rubén Darío una cuadra al Oeste en el empalme La Esperanza, de la comarca San Pablo.

Al lugar del hallazgo se presentaron agentes de la Policía Nacional para determinar con ayuda de un forense el tipo de arma con que fue asesinado Marvin Rizo, así como la identidad de los criminales.

