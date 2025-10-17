Obrero agrícola perece desangrado al ensartarse una estaca en Jinotega

El campesino Leonel Rugama Olivas, de 45 años, falleció poco después de ensartársele una estaca en el cuello, al sufrir una caída, la mañana de este viernes.

El lamentable suceso ocurrió en una finca de la comunidad El Triunfo Central en la microrregión de Plan de Grama, en el municipio de Wiwilí, en el departamento de Jinotega, cuando el obrero agrícola andaba laborando.

Cazadores de noticias informaron que, al tropezar en el campo, Rugama Olivas fue a caer precisamente en una estaca la cual se le metió en la parte izquierda de la garganta.

En estado de shock, el infortunado fue llevado de inmediato a una unidad de salud, falleciendo a las 8 con 45 minutos de la mañana debido al profuso sangrado que sufrió.

