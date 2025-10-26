Nueva Segovia: motorizado sin casco invade carril contrario y no vive para contarlo

Por Elsa García
14

El motociclista Merlín Joaquín Rocha Pérez, de 31 años, murió la tarde de hoy domingo, al chocar de manera frontal con otro motorizado, en el kilómetro 298 y medio de la carretera Jalapa – Teotecacinte, en Nueva Segovia.

Testigos dijeron que Rocha Pérez conducía a exceso de velocidad la moto placa NS 46-495, y al invadir el carril contrario, chocó de frente contra la moto placa MZ 13-909 manejada por Delvin Medina Molina, de 38 años.

A causa del impacto, Merlín Rocha salió proyectado de cabeza, y como no portaba casco de seguridad, sufrió una fractura en el cráneo que le causó la muerte.

#Accidentes de Tránsito#Ultima Hora