Nueva Segovia: motorizado sin casco invade carril contrario y no vive para contarlo

El motociclista Merlín Joaquín Rocha Pérez, de 31 años, murió la tarde de hoy domingo, al chocar de manera frontal con otro motorizado, en el kilómetro 298 y medio de la carretera Jalapa – Teotecacinte, en Nueva Segovia.

Testigos dijeron que Rocha Pérez conducía a exceso de velocidad la moto placa NS 46-495, y al invadir el carril contrario, chocó de frente contra la moto placa MZ 13-909 manejada por Delvin Medina Molina, de 38 años.

A causa del impacto, Merlín Rocha salió proyectado de cabeza, y como no portaba casco de seguridad, sufrió una fractura en el cráneo que le causó la muerte.