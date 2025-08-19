type here...
Buscar
33.7 C
Managua
martes, agosto 19, 2025
Sucesos

Noticias Sputnik – 19 de agosto de 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 19 de agosto de 2025:

  • Otras 16 personas murieron en las últimas horas a causa de los bombardeos israelíes sobre Gaza
  • El canciller ruso, Serguéi Lavrov, informó que Donald Trump tiene una invitación oficial para visitar Rusia
  • El cohete ruso Soyuz-2.1b con el satélite científico único Bion-M número 2 está preparado para su lanzamiento el 20 de agosto
  • Más de 440 jóvenes fueron capturados en los primeros 6 meses de este año, por delitos vinculados al crimen organizado, en México


¡Sintoniza nuestro podcast y no te pierdas ningún detalle!

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456