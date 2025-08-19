Noticias Sputnik – 19 de agosto de 2025

En este episodio, te traemos las noticias más destacadas de la agencia de noticias rusa Sputnik del 19 de agosto de 2025:

Otras 16 personas murieron en las últimas horas a causa de los bombardeos israelíes sobre Gaza

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, informó que Donald Trump tiene una invitación oficial para visitar Rusia

El cohete ruso Soyuz-2.1b con el satélite científico único Bion-M número 2 está preparado para su lanzamiento el 20 de agosto

Más de 440 jóvenes fueron capturados en los primeros 6 meses de este año, por delitos vinculados al crimen organizado, en México



