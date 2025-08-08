Norchad Omier firma autógrafos en Managua antes de la Americup

El jugador de baloncesto de la selección nacional Norchad Omier, estuvo firmando autógrafos la tarde de este viernes en la Feria Ganadera, Managua 2025 y conversó con Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder en los Deportes.

Durante la entrevista Omier se mostró contento de poder disputar del 22 al 31 de agosto el torneo Americup 2025, en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua.

«Bueno yo creo que los primeros 15 segundos del juego son siempre con nervios, ya quiero que inicie el torneo para disfrutar, la verdad me gusta como la gente me ha mostrado su cariño», dijo Norchad.

Al rededor de su futuro Norchad manifestó «Los Cleveland Cavaliers, están contento conmigo, hemos hecho un gran trabajo y vamos a iniciar en la liga G, buscando hacer números para ascender al primer equipo», dijo Norchad.

La selección de baloncesto de Nicaragua y Norchad Omier, debutaran en la Americup el viernes 22 de agosto ante la selección de Argentina, a las 6:40 de la tarde en el Polideportivo Alexis Argüello.