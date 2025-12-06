No vidente muere al caer de microbús en marcha en Diriamba, Carazo

El Gerardo Antonio Baltodano Palacios, de 69 años, quien era no vidente, pereció la tarde de ayer viernes tras caer del bus en que viajaba como pasajero de un microbús en Diriamba, Carazo.

Usuarios del transporte informaron que el accidente sucedió cerca de la gasolinera Puma en Diriamba, cuando por falta de cuidado la puerta del microbús se abrió y Gerardo cayó, golpeando su cabeza contra la cuneta.

La unidad de transporte colectivo placas CZ 21-880 era conducida por Manuel Antonio Salinas López, quien está siendo investigado por su negligencia de no cerrar bien la puerta, lo que dio lugar a la tragedia.

El no vidente Gerardo Baltodano habitaba en la comarca San Miguel en donde fue velado y posteriormente se le dará cristiana sepultura.