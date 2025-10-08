No respetar el semáforo en rojo provoca colisión que deja en el pavimento a motociclista

En las inmediaciones de los semáforos de Cancillería, el Manuel de Jesús Urbina, de 50 años de edad, cayó al pavimento con todo y moto, cuando el conductor de una camioneta, no respetó el rojo del semáforo.

Accidente en Cancillería: motorista herido al ser impactado

Manuel de Jesús, habitante de la zona 4 del municipio de Ciudad Sandino, viajaba de Oeste a Este, en su moto Pulsar, placa M256 682, en dirección al Mercado Oriental, cuando ocurrió la colisión con la camioneta cerrada, color negro, placa M346 572, que se desplazaba Sur – Norte.

El motociclista Manuel de Jesús Urbina, sufrió golpes en su humanidad y quemadura por fricción en el pómulo izquierdo y en la frente, por lo que fue llevado al hospital Lenin Fonseca.

