No llevar casco de seguridad le costó la vida a quinceañero que se accidentó en moto, en Matagalpa

A causa de trauma craneal severo, falleció esta madrugada el motociclista Yeiner Stiven Cruz Rivera, de 15 años de edad, por múltiples lesiones que sufrió en distintas partes del cuerpo principalmente en la cabeza al no llevar puesto el casco de seguridad.

Se conoce que Yeiner Cruz, sufrió el accidente la tarde de ayer en una de las vías de la ciudad de Matagalpa, cuando viajaba en una moto, siendo llevado al hospital César Amador Molina de la ciudad de Matagalpa.

Debido a la gravedad de los traumas en la cabeza Yeiner Stiven Cruz Rivera, fue transferido al hospital Lenin Fonseca, en Managua, donde lamentablemente murió cuando iba hacer atendido en sala de emergencia.