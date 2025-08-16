Niño y embarazada sufren lesiones en colisión de moto y carro en Managua

Una joven con cinco meses de embarazo, un niño y un adulto, resultaron lesionados este sábado, cuando la moto en que viajaban fue colisionada por un vehículo en la esquina Sureste del parque Palestina, en Managua.

La embarazada es Alison Alyen Morales Ramos, de 26 años, y el adulto, su cónyuge Isael Lumbí, de 35 años, quienes iban acompañados por su hijo de cinco años de edad.

Los tres viajaban en la moto Génesis color rojo placa M 303 334, cuando los impactó el vehículo Suzuki color gris matrícula M 243 266, manejado por Salvador Antonio Castro Gutiérrez.

Según testigos la moto circulaba Oeste a Este en su preferencia, cuando el conductor del auto irrespetó el alto y causó el accidente.

Técnicos de Cruz Blanca trasladaron a los lesionados al hospital Lenin Fonseca, en tanto la policía de tránsito llegó a levantar el croquis del caso.