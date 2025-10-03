Niño sufre severas quemaduras en un pie al caerle agua hirviendo en Jinotega

En el hospital Victoria Motta, fue ingresado el niño Sneyder de Jesús García Salina, de 8 años, debido a las graves quemaduras que sufrió en uno de sus pies.

El hecho ocurrió en la vivienda del menor localizada en la comarca El Reicero, municipio de Jinotega.

Luz García, indicó que el menor se acercó al fogón, donde su familia había puesto a hervir agua para preparar un café, y accidentalmente provocó que el recipiente se volteara y le cayera sobre su miembro inferior, sufriendo las graves quemaduras.

De inmediato la familia del niño niño Sneyder de Jesús García Salina, lo traslado al hospital regional donde quedó ingresado.

