type here...
Buscar
32.7 C
Managua
martes, septiembre 23, 2025
Sucesos

Niño de 12 años lesionado al ser impactado por motociclista en León

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Con golpes y excoriaciones resultó el niño de apellidos Guido Mayorga de 12 años de edad, después de ser impactado por la motocicleta conducida por Juan Salazar de 27 años, quien se gana la vida como delivery, en la carretera hacía la comarca Chacaraseca, en la ciudad de León.

El menor fue auxiliado por técnicos de emergencia de los Bomberos Unidos y trasladado al hospital Oscar Danilo Rosales. En tanto, agentes policiales investigan el caso.

En otra información desde Granada…Tremendo susto se llevó doña Socorro Gómez González de 53 años, al registrarse un conato de incendio en su vivienda ubicada en la segunda entrada de Los Mangos en la Gran Sultana.

Gracias al rápido actuar del taxista y bombero voluntario Juan Carlos Espinoza, el conato de incendio fue eliminado. “El amigo del volante empezó a echar arena que había en la calle en la vivienda”, dijo un lugareño a Tu Nueva Radio Ya.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456