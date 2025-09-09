Niña queda con pierna destrozada al pasarle encima llantas de un bus en El Cuá, Jinotega

Con la pierna izquierda destrozada quedó la niña Anielka Alexandra Navarrete García, de 9 años de edad, al pasarle encima las llantas traseras de un bus de transporte colectivo, la mañana de este martes.

La desgracia sucedió en el empalme del Valle Los García, en El Cuá, Jinotega, cuando la niña bajó del bus junto a su pariente Yessenia García Quezada, de 19 años, procedentes de la ciudad de Matagalpa.

Los informes obtenidos señalan que la niña y su familiar, son originarias de Estelí de donde viajaron a Matagalpa y luego se enrumbaron hacia El Cuá a realizar unas diligencias personales.

Testigos dijeron que la pequeña acababa de bajar el bus cuando el conductor arrancó de pronto y la pasó con las pesadas llantas sobre el miembro inferior izquierdo, desgraciándole la vida.

La pequeña fue llevada en un vehículo particular al Hospital de El Cuá, en tanto el conductor fue retenido por la Policía para determinar que grado de responsabilidad tuvo en el lamentable hecho.