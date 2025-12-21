Niña de 18 meses se ahoga en una pila en Wiwilí, Nueva Segovia

Ahogada murió la tarde de este domingo una niña de iniciales E.J.R.B., de 18 meses de nacida, al caer en una pila llena de agua en su casa, ubicada en la comunidad El Coco, municipio de Wiwilí, departamento de Nueva Segovia.

La niña estaba al cuidado de su mamá, de iniciales E.N.B., de 32 años, pero en un descuido de ella, la menor salió al patio y se ahogó, siendo la misma madre quien descubrió la tragedia cuando empezó a buscarla.

La Policía segoviana de Wiwilí ya está investigando la tragedia, que deja luto en una familia, a pocos días de celebrarse la Navidad.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya revelan que 216 personas han muerto ahogadas este año en diferentes circunstancias; 27 son niños y niñas menores de 10 años de edad.