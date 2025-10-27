Nicaragüense muere baleado cuando orinaba en bar de Los Chiles, Costa Rica

Un compatriota de apellido Artola, de 38 años de edad, fue asesinado a balazos la madrugada de este domingo en una cantina ubicada en la comunidad de Las Delicias, en el sector de Los Chiles, en Costa Rica.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el nica de apellido Artola, fue asesinado a balazos cuando estaba orinando en el baño de la cantina.

Los agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo del nica Artola y llevaron a cabo la inspección de la escena, con el objetivo de recolectar evidencias que permitan esclarecer las causas del crimen y dar con los responsables.

La ola de violencia que vive Costa Rica le ha costado la vida este año a 32 nicaragüenses, según las estadísticas de Tu Nueva Radio YA, sobre muertes de compatriotas en el exterior.

