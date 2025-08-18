Nicaragüense indocumentado es detenido en Estados Unidos por manejar borracho, sin licencia y huir de la policía

En tremendo clavo se encuentra metido en Estados Unidos el nicaragüense Roberto Sandoval López, de 34 años de edad, quien el domingo hizo desastres en el condado de Polk, en Florida, mientras manejaba un automóvil.

Según la información, el nica Roberto Sandoval es acusado de 4 cargos severos como son conducir bajo los efectos del guaro, daños a la propiedad, huir de la escena de un accidente y manejar sin licencia.

El compatriota manejando su vehículo se le cruzó a varios carros en una autopista cuando perdió el control y se estrelló contra una propiedad y luego huyó a pie del sitio, siendo capturado horas después.

Los agentes policiales hallaron dentro del carro de Roberto Sandoval varias botellas de cerveza.

Extraoficialmente se conoció que el nica Roberto Sandoval López podría ser pedido por la agencia ICE, para su deportación.

Los pobladores de la zona están pidiendo que lo condenen, cumpla su sentencia en cárcel y después lo deporten a Nicaragua, ya que la zona donde ocurrieron los hechos es muy transitada por niños que afortunadamente no estaban en el sitio el domingo que ocurrió el hecho.