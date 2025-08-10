27.7 C
Managua
domingo, agosto 10, 2025
Sucesos

Nicaragüense Fernando Pérez sigue en gran momento en Ligas Menores

Por José García
Lectura: Menos de un minuto(s)

El lanzador nicaragüense oriundo de Rivas, Fernando Pérez  volvió a lucirse en el montículo con una salida dominante para los Vancouver Canadians, filial Clase A avanzada de los Toronto Blue Jays.

En su más reciente presentación, trabajó 7 sólidas entradas, permitiendo apenas una carrera y tres imparables, mientras ponchaba a 8 rivales

Con este desempeño, su efectividad descendió a un impresionante 3.05 en 20 apariciones esta temporada.

 Más impresionante aúnsolo ha permitido una carrera en sus últimas 18 entradas lanzadas, consolidándose como uno de los brazos más confiables del staff canadiense.

Deja tu comentario
Si te gustó, comparte
type here...
Buscar
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456