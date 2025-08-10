Nicaragüense Fernando Pérez sigue en gran momento en Ligas Menores

El lanzador nicaragüense oriundo de Rivas, Fernando Pérez volvió a lucirse en el montículo con una salida dominante para los Vancouver Canadians, filial Clase A avanzada de los Toronto Blue Jays.

En su más reciente presentación, trabajó 7 sólidas entradas, permitiendo apenas una carrera y tres imparables, mientras ponchaba a 8 rivales

Con este desempeño, su efectividad descendió a un impresionante 3.05 en 20 apariciones esta temporada.

Más impresionante aúnsolo ha permitido una carrera en sus últimas 18 entradas lanzadas, consolidándose como uno de los brazos más confiables del staff canadiense.