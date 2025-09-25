Nicaragüense detenido en Chicago, Estados Unidos, por agresión sexual a una mujer

El nicaragüense Leyter Jeferson Arauz Medina, fue arrestado en Chicago, Estados Unidos, acusado de agredir y violar a una mujer de 54 años en un callejón del noroeste de la ciudad el pasado 31 de agosto.

De acuerdo con la Fiscalía de Chicago, el compatriota Arauz Medina habría sorprendido a la víctima cuando caminaba de madrugada, la arrastró hasta un callejón, la golpeó contra el pavimento y la agredió sexualmente.

La mujer, tras recuperar la conciencia, logró escapar y pedir ayuda, lo que permitió a la policía detener rápidamente al nicaragüense, quien incluso tenía parte de la ropa de la víctima en sus bolsillos.

El nicaragüense Leyter Jeferson Arauz Medina trabajaba en el área de construcción en Chicago, pero debido a ser considerado un peligro para la sociedad, la juez a cargo del caso lo dejo en prisión sin derecho a fianza, mientras llega su juicio