Nicaragua celebra la paz y la alegría con más de 60 mil actividades el fin de semana

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional anunció la realización de más de 60,000 actividades este fin de semana en todo el país, celebrando la paz, la seguridad, la alegría y la unión familiar.

La Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo, destacó un total de 60,141 actividades que incluyen la tradicional salida del Baile de los Diablos y los Diablitos en Masaya.

También se prepara una edición especial de León, Arte y Moda, una plataforma de Nicaragua Diseña, que se realizará en la Plaza de la Liberación Juan José Quesada.

En Carazo se efectuarán celebraciones por el 20 aniversario de la declaración de El Güegüense como Patrimonio de la Humanidad.

La compañera Rosario anuncio el Festival de Culturas Decembrinas a realizarse en el Centro de Convenciones Olof Palme, con participación de embajadas y ministerios.

Igualmente habrá ferias de dulces, cajetas y sabores navideños en Masaya, León, Matagalpa y Chontales.

Las actividades incluyen más de 25 mil actividades deportivas en todo el país, entre las que se encuentran juegos del Campeonato de la Liga Profesional de Béisbol en estadios de Chinandega, Rivas, León, Estelí y Ocotal.

También habrá múltiples actividades en los puertos turísticos y este viernes y mañana sábado se celebra el evento «Nicaragua es Café», en su Quinta Edición, en el Centro de Convenciones Olof Palme.

También se efectuarán festivales gastronómicos departamentales, incluyendo el Festival del Plátano en Moyogalpa y ferias de comidas tradicionales.

Por otra parte se prevé la realización de 1,700 Ferias de Salud a nivel nacional.

La Copresidenta concluyó que es un fin de semana «lleno de color, de vida, de alegría, de paz y seguridad», que acerca a la nación al espíritu festivo del mes de diciembre.