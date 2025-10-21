Nica es extraditado desde Costa Rica a Estados Unidos por delitos sexuales cometidos hace 21 años

El pinolero Elías Herrera Hernández, de 46 años, fue extraditado a Estados Unidos, ayer lunes, por autoridades de Costa Rica, para responder por cargos pendientes desde hace más de dos décadas.

Extraditan a Elías Herrera, líder de La H, a EE. UU.

Herrera es originario de Bluefields, Caribe Sur de Nicaragua y en Costa Rica era uno de los cabecillas de la organización criminal “La H” o “Los Hondureños”, y estaba recluido en una cárcel de máxima seguridad tica por tráfico de drogas.

Las autoridades estadounidenses solicitaron la extradición de Elías Herrera por delitos sexuales que cometió en Texas en el año 2004.

“La H” operaba en Limón, Costa Rica, y es vinculada con homicidios, narcotráfico y una masacre de Matama en 2022.

