Músico es asesinado cuando iba a cantarle al Señor en iglesia de Jinotega

A balazos fue asesinado la mañana de este domingo el señor Santos Marvin Olivas Salgado, de 49 años, por sujetos desconocidos que le salieron al paso en la comunidad Valle Los Condega, en el municipio de El Cuá, departamento de Jinotega.

Asesinan a Santos Marvin Olivas en Valle Los Condega

Información extraoficial del crimen, revela que son Santos Marvin fue asesinado cuando iba caminando hacia la iglesia católica San José, en el Valle los Condegas, donde tenía 2 meses de ser parte del coro musical.

La información indica que don Santos Marvin Olivas Salgado recibió 12 balazos en diferentes partes del cuerpo, lo que evidencia la saña de los autores del crimen.