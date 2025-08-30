Mujer resulta lesionada al ser atropellada por un auto en el cruce del museo Camilo Ortega, Masaya

Con golpes en distintas partes del cuerpo resultó la señora Gema Escobar Mora, de 45 años, al ser impactada por un auto color blanco, placas M-181-823, la mañana de este sábado cuando intentaba cruzar la calle cargando unos manojos de leña.

El accidente sucedió en el cruce del Museo Camilo Ortega, en la ciudad de Masaya, donde la víctima fue auxiliada por una ambulancia de Masatepe que pasaba por el sector y trasladada al Hospital Comandante Hilario Sánchez Vásquez.

Mientras tanto, agentes de la Policía se presentaron al lugar para realizar las investigaciones y determinar quien tuvo la responsabilidad en el accidente, aunque pobladores del sector afirmaron que el auto era conducido a exceso de velocidad.