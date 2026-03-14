Mujer que desapareció en Managua el año pasado, fue vista deambulando en Puntarenas, Costa Rica

La nicaragüense Jeymi Jessel Acevedo Téllez, de 36 años, quien desapareció tras salir de su casa en Villa Libertad, Managua, en septiembre del año pasado en Managua, fue vista supuestamente deambulando en Puntarenas, Costa Rica.

Personas que vieron una publicación tica contactaron a la madre de la mujer, quien al observar las imágenes difundidas confirmó que se trata de su hija.

Tras el reporte, sus familiares esperan poder establecer contacto con personas en Puntarenas que puedan ayudar a ubicarla y facilitar su regreso a Nicaragua.

Según su familia, Jeymi padece de trastorno delirante, lo que generó preocupación durante los meses en los que no se tuvo información sobre su paradero.