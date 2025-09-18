Mujer pone fin a su existencia con porción de veneno y deja 2 niños en la orfandad

Por motivos desconocidos la joven de apellidos Rodríguez Vásquez de 23 años, acabó con su vida al ingerir una porción del veneno llamado VIDATE, en su casa ubicada en la Microrregión de Ayapal en San José de Bocay, Jinotega, ayer miércoles.

Tu Nueva Radio Ya, conoció que Edivel Sequeira de 47 años, compañero de vida de Rodríguez Vásquez compró el veneno para echarlos a sus siembros, sin imaginar la tragedia que les aguardaba.

“Ella una vez me confesó que en una ocasión quiso quitarse la vida porque de pequeña era maltratada por sus familiares”, dijo el apesarado hombre.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del caso desplazaron un equipo investigativo a la zona, donde descartaron mano criminal.