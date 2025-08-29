Mujer fallece ahogada al sufrir convulsión y caer a poza en Pantasma

La joven Azucena López Granados, de 28 años de edad, murió ahogada en una poza en una poza de la finca de Augusto Irías, ubicada en la comunidad Las Cruces No. 1, de Pantasma, Jinotega.

La desgracia ocurrió a las diez y media de la mañana de este viernes cuando Azucena sufrió un ataque de epilepsia mientras se encontraba lavando ropa y cayó a la poza de dos metros de profundidad.

Al sitio del suceso se presentaron miembros de la Policía Nacional, Cruz Blanca, MINSA y de los Bomberos Unidos quienes se encargaron de recuperar el cuerpo de Azucena López Granados.

Luego de confirmar con ayuda de un forense las causas de muerte de la mujer, su cuerpo sería entregado a sus familiares para darle cristiana sepultura.