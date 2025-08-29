type here...
Buscar
32.7 C
Managua
viernes, agosto 29, 2025
Sucesos

Mujer fallece ahogada al sufrir convulsión y caer a poza en Pantasma

Por Diana Alborán
Lectura: Menos de un minuto(s)

La joven Azucena López Granados, de 28 años de edad, murió ahogada en una poza en una poza de la finca de Augusto Irías, ubicada en la comunidad Las Cruces No. 1, de Pantasma, Jinotega.

La desgracia ocurrió a las diez y media de la mañana de este viernes cuando Azucena sufrió un ataque de epilepsia mientras se encontraba lavando ropa y cayó a la poza de dos metros de profundidad.

Al sitio del suceso se presentaron miembros de la Policía Nacional, Cruz Blanca, MINSA y de los Bomberos Unidos quienes se encargaron de recuperar el cuerpo de Azucena López Granados.

Luego de confirmar con ayuda de un forense las causas de muerte de la mujer, su cuerpo sería entregado a sus familiares para darle cristiana sepultura.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456