Mujer es agredida con navaja y a golpes por su pareja sentimental, a plena luz del día

Con múltiples heridas en el rostro y golpes resultó una mujer identificada con el apellido Dickson de 44 años de edad, al ser agredida por su pareja sentimental Jorge Adrián González, la tarde de este miércoles.

Hasta el momento se desconocen los motivos por los que Jorge González, agredió a su pareja, en cercanías del hotel El Conquistador, situado en la Colonia Che Guevara, en el distrito 2 de Managua.

Gracias a la intervención de algunas personas, el tal Jorge dejó de agredir a Dickson, quien fue trasladada al hospital más cercano, donde los médicos la valoraron y horas después le dieron de alta.

En tanto, el desgraciado de Jorge, se marchó del lugar como si nada, por lo que es buscado por las autoridades de la Policía Nacional.

Tu Nueva Radio Ya, conoció que la mujer agredida tiene una hija de 19 años, de nombre Namibia Michelle Dickson, quien al ser informada de lo ocurrido llegó a buscarla al hospital. En tanto, denunció que Jorge se mantiene cerca de TICA BUS, y que siempre anda armado de una navaja.

