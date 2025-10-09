Triciclero fallece 5 días después de haber sido impactado por camioneta en carretera Tipitapa – Masaya

En el hospital Lenin Fonseca de Managua, murió ayer miércoles el señor Medardo José Aburto García, de 48 años, a causa de trauma craneal severo, politraumatismo y otras graves lesiones, que sufrió en un accidente de tránsito.

Informes preliminares indican que el pasado 3 de octubre, Medardo Aburto, viajaba en un triciclo cuando fue impactado por una camioneta en un tramo de la carretera Tipitapa-Masaya.

Inicialmente el señor Aburto García fue llevado al hospitalito Yolanda Mayorga, pero debido a la gravedad de las lesiones fue trasladado al Lenin Fonseca, donde fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos.

A pesar de los cuidados de los especialistas en neurocirugía, lamentablemente don Medardo José Aburto García, terminó rindiéndose ante la muerte.

El infortunado habitaba de la terminal de buses dos cuadras al este y media al sur, en el barrio Orontes Centeno, en el municipio de Tipitapa, donde hoy es velado.