Muere nicaragüense de Estelí atropellada junto a su pareja en Puntarenas, Costa Rica

Este fin de semana también se conoció la muerte en accidente de tránsito de la nicaragüense María Ivania Peralta, de 49 años, ocurrida en Puntarenas, Costa Rica.

Doña Ivania era oriunda de Estelí, pero ya tenia 30 años viviendo en Costa Rica, y murió atropellada junto a su compañero de vida identificado como Edgar Gutiérrez Hernández, de 51 años.

La vela de la nica y su pareja se está realizando en la comunidad de San Miguel de Desamparados, en San José, Costa Rica, en donde habitaban y desde donde viajaron a Puntarenas a vacacionar, sin imaginar que regresarían hechos cadáver.

La doble muerte en accidente de tránsito es investigada por la policía costarricense.