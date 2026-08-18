Muere mujer de 86 años atropellada por moto en pista de Rubenia

En el Hospital Manolo Morales Peralta se rindió ante la muerte la señora Rosa María Guevara Robleto, de 86 años, luego de ser atropellada por una motocicleta cuando cruzaba la pista del Pali Rubenia una cuadra al Oeste.

Rosa María Guevara Robleto

La motocicleta placa M 277-505 era conducida por Mario Javier Carrillo, de 63 años, quien dijo que circulaba a velocidad moderada en su carril cuando la señora vaciló al cruzar la vía y aunque intentó esquivarle fue imposible.

El motorizado dijo que tiene más de 40 años de conducir todo tipo de vehículos y es la primera vez que se ve involucrado en un hecho de esta magnitud, ya que en otras ocasiones, más bien la víctima ha sido él.

Al sitio del lamentable percance vial se presentaron agentes de la Policía Nacional para realizar la reconstrucción del caso y determinar el grado de responsabilidad del motociclista involucrado.

