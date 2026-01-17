Muere «Chalupa» reconocido maestro del Tic Tac en Granada

Granada despidió este fin de semana con nostalgia a Manrrique Castillo, mejor conocido por todos como “Chalupa”, quien falleció dejando un vacío en las aceras de la calle El Comercio, donde durante más de 30 años arregló relojes y puso en hora la vida de los granadinos.

Desde los 22 años, Chalupa dedicó su talento y paciencia a reparar todo tipo de relojes, convirtiéndose en un referente del oficio y un personaje querido por vecinos y clientes.

Don Manrrique batalló por una enfermedad natural pero la mañana de este sábado terminó expirando.

Su mesa y su sonrisa eran tan precisas como los relojes que arreglaba, y su legado quedará grabado en la memoria de quienes lo conocieron.