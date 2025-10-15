Muere capitalino que sufrió graves quemaduras al incendiarse su casa en Ciudad Belén

En el hospital Fernando Vélez Páiz falleció este miércoles Rigoberto José Figueroa Márquez, de 43 años, quien sufrió graves quemaduras al incendiarse parcialmente su casa en Managua.

Incendio destruye vivienda frente al centro de salud

El siniestro sucedió a las 6 con 25 minutos de la mañana de ayer martes en la vivienda ubicada en el costado norte del centro de salud “Jesús Zamora”, en Ciudad Belén, Distrito 6 de la capital.

Además de causar las quemaduras a Rigoberto, las llamas destruyeron dos camas, un televisor, un equipo de sonido, una refrigeradora, una cocina de cuatro quemadores, un comedor, cuatro sillas de madera, cuatro sillas plásticas y ropa de uso personal.

Inicialmente Rigoberto fue llevado a un centro asistencial de la zona oriental de Managua, pero debido a la gravedad de sus lesiones fue trasladado a mediodía al Hospital Doctor Fernando Vélez Páiz, donde murió por la gravedad las lesiones.

Incendio consume vivienda en Ciudad Belén, Managua pic.twitter.com/gxXQLhLRrl — La Nueva Radio YA (@nuevaya) October 14, 2025



