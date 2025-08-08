Volcada del costado derecho quedó esta madruga la camioneta Toyota Prado color blanco, placa M 433 528, en la primera entrada a residencial Las Colinas, ubicado en el kilómetro 8 de la carretera a Masaya.

Cazadores de noticias informaron que la camionetona era conducida por un joven que al parecer por el cansancio se durmió, subiéndose al boulevard e impactando contra los semáforos que los tumbó para luego volcarse.

Con el joven que no fue identificado viajaba una muchacha que lloraba de la crisis de nervios que sufrió del susto.

Las identidades de ambos jóvenes no fue revelada, gracias a Dios los dos ocupantes de la camioneta resultaron ilesos, y fueron sacados del vehículo por personas que transitaban por el lugar.

Muchacho vuelca camioneta en la primera entrada a Las Colinas #Managua #Nicaragua pic.twitter.com/IPEQ9F3FcP — La Nueva Radio YA (@nuevaya) August 8, 2025



