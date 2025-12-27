Muchacho se priva de la vida por causas desconocidas en Pantasma, Jinotega

Los pobladores de Santa María de Pantasma amanecieron consternados este sábado con el deceso de un joven de apellido Blandón, quien acabó con su existencia por medio de la asfixia mecánica.

Habitantes de la zona informaron que el lamentable hecho ocurrió en el barrio 18 de octubre la noche del viernes 26 de diciembre, cuando el joven se encontraba sólo en su habitación.

Los informantes dijeron que se desconocen los motivos que tuvo el joven para auto-eliminarse, pero suponen que se sentía solo debido a que su mamá se encuentra en España.

Al sitio del hecho se presentaron miembros de la Policía Nacional para investigar el caso y descartar mano criminal.