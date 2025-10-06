Accidente en Ciudad Sandino cobra la vida de joven motociclista

​El joven Jeffry Jordan Paladino Gómez, de 21 años, falleció anoche en el Hospital Antonio Lenin Fonseca a causa de las graves lesiones sufridas en un accidente de motocicleta ocurrido el sábado en el municipio de Ciudad Sandino.

​El suceso tuvo lugar de la Plaza Calli, media cuadra al norte.

Según pobladores de la zona Paladino Gómez conducía su motocicleta, placa M 313 413, en presunto estado de ebriedad, a exceso de velocidad y sin portar casco de seguridad.

​En esas circunstancias el joven perdió el control de la moto, derrapó y se estrelló violentamente contra un punto fijo de la vía.

El lesionado fue trasladado de emergencia al hospital capitalino donde, a pesar de los esfuerzos del personal médico, falleció a consecuencia de un Trauma Craneoencefálico Severo.

​Jeffry Jordan Paladino Gómez, residía en la Zona 4 de Ciudad Sandino, donde está siendo velado hoy y recibirá cristiana sepultura mañana, según informaron personas allegadas.

