Accidente en Ciudad Sandino cobra la vida de joven motociclista

El joven Jeffry Jordan Paladino Gómez, de 21 años, falleció anoche en el Hospital Antonio Lenin Fonseca a causa de las graves lesiones sufridas en un accidente de motocicleta ocurrido el sábado en el municipio de Ciudad Sandino.
El suceso tuvo lugar de la Plaza Calli, media cuadra al norte.
Según pobladores de la zona Paladino Gómez conducía su motocicleta, placa M 313 413, en presunto estado de ebriedad, a exceso de velocidad y sin portar casco de seguridad.
En esas circunstancias el joven perdió el control de la moto, derrapó y se estrelló violentamente contra un punto fijo de la vía.
El lesionado fue trasladado de emergencia al hospital capitalino donde, a pesar de los esfuerzos del personal médico, falleció a consecuencia de un Trauma Craneoencefálico Severo.
Jeffry Jordan Paladino Gómez, residía en la Zona 4 de Ciudad Sandino, donde está siendo velado hoy y recibirá cristiana sepultura mañana, según informaron personas allegadas.